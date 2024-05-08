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Росія завдала ракетного удару по Україні: у всіх областях була оголошена повітряна тривога

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 04:00
Росія завдала ракетного удару по Україні: у всіх областях була оголошена повітряна тривога
фото: Getty Images

У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни та у Києві була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: За інформацією військових, в повітряному просторі країни 3.59 з'явилася ракета в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний.

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4.02 зафіксована крилата ракета з півдня у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області.

4.06 повітряники закликали мешканців Миргорода пройти в укриття. Ракета у напрямку міста.

4.10 крилата ракета з півдня змінила напрямок на Кропивницький.

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4.11 ще одна крилата ракета з півдня у Миколаївській області вектор руху на Кривий Ріг.

4.15 ще одна крилата ракета з півдня в районі Баштанки Миколаївської області вектор руху на Кривий Ріг.

4.16 ракета в Черкаській області у напрямку Кам'янки.

4.19 ще ракета в районі Білопілля Сумської області, у напрямку Полтавської області.

4.23 ракета з Кам'янки змінила напрямок на Київську область.

4.25 крилата ракета з Кіровоградської області зайшла на південь Вінниччини, курс західний.

4.26 крилаті ракети з Сумщини тримають курс на Лубни, Полтавської області.

4.30 ракета з Кіровоградщини заходить на Черкащину, курс на Умань.

4.30 ракета на Дніпро з півдня.

4.35 ракета з Київщини на Житомирщину у напрямку Бердичів.

4.35 ще Ракета з Київщини на Вінниччину у напрямку Немирів.

4.36 ракета з Умані у Київську область.

4.40 крилата ракета з півдня Вінниччини зайшла на південь Хмельницької області, продовжує рухатись на захід.

4.43 ракети в Черкаській області одна на Умань, інша на Київську область.

4.46 ракета у напрямку Ладижина.

4.49 крилата ракета на Івано-Франківщині курс західний.

4.50 крилата ракета на Білу Церкву з Черкащини.

4.51 ракета в районі Конотопа курсом на Київщину.

4.54 крилата ракета з Кіровоградщини зайшла на південь Вінницької області, курс західний.

4.55 ракета з Білої Церкви змінила напрямок, вже у Вінницькій області.

4.56 ракета на Гайсин.

4.58 ракета з півдня у напрямку Кропивницького.

4.59 ракета з Тернопільщини на Івано-Франківськ.

5.00 ракети на Львівщині напрямком на Львів та ракети на Київ.

5.02 ракета з Хмельниччини у Тернопільській області курсом на Львів.

5.03 ракета з Черкащини на Київщину, напрямок Білої Церкви.

5.05 ще ракета з Волинської області напрямком на Львів.

5.06 декілька ракет на Львівщині змінили напрямок на Стрий.

5.12 крилата ракета на Житомирщині змінила напрямок і рухається у бік Києва.

5.13 ракета з півдня, що прямувала на Кропивницький, зараз рухається на Черкащину, курсом на Умань.

5.14 Київ  в укриття - ракета.

5.20 ракета з Черкащини у напрямку Білої Церкви.

6.05 пролунав відбій повітряної загрози.

Теми: війнаракетний удар
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