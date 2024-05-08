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У Києві немає постраждалих та руйнувань: усі повітряні цілі знищені 

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 06:15
У Києві немає постраждалих та руйнувань: усі повітряні цілі знищені 
ППО, фото: Getty Images

Після ракетного удару в ніч на 8 травня у Києві не зафіксовано постраждалих людей та руйнувань. Всі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару - застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 

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Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на  Київ з різних напрямків. 

Пряма мова Попка: "Черговий ракетний удар по мирних містах України і по Києву зокрема! Черговий доказ для всього цивілізованого світу саме сьогодні, у День памʼяті та примирення - зло не зникло! Фашисти сучасності - рашисти продовжують вбивати мирних людей. Дякуємо  воїнам ППО за відмінну роботу і збережені життя!".

Теми: КиївППОракетний удар
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