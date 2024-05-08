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Захисники за добу знешкодили майже тисячу окупантів і 13 танків

Альона Мазуренко Середа, 8 травня 2024, 08:10
Захисники за добу знешкодили майже тисячу окупантів і 13 танків
фото: Генштаб у Facebook

За минулу добу Сили оборони знешкодили майже тисячу окупантів, спалили 30 артсистем, 13 танків та 19 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 477 430 (+970) осіб,
  • танків − 7 418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 14 246 (+19) од,
  • артилерійських систем − 12 317 (+30) од,
  • РСЗВ − 1 057 (+0) од,
  • засобів ППО − 792 (+0) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 728 (+11) од,
  • крилатих ракет − 2 151 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 549 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 2 019 (+2) од.

Дані уточнюються.  

Теми: війнаГенштабРосіяЗбройні сили
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