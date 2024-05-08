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За добу на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 8 травня 2024, 09:10
За добу на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом минулої доби окупанти здійснили понад 80 атак на всій лінії фронту, захисники поцілили у ворожий пункту управління, склад ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника. 

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах...

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника".

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Деталі: Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби окупаційних авіаударів зазнали населені пункти Дворічанське, Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка, Дніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Силами оборони було недопущено проникнення ДРГ противника в районі н.п. Пальна Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах н.п. Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах н.п. Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах н.п. Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 27 атак в районах н.п. Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах н.п. Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиціїзахисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 3 безуспішні атаки.

Теми: ГенштабвійнаокупаціяЗбройні сили
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