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Конгресвумен Спартц, яка не підтримала допомогу Україні, виграла республіканські праймеріз

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 8 травня 2024, 10:45
Конгресвумен Спартц, яка не підтримала допомогу Україні, виграла республіканські праймеріз
ВІКТОРІЯ СПАРТЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Уродженка України конгресвумен Вікторія Спартц, котра виступала проти передачі країні допомоги в розмірі 61 млрд доларів, виграла республіканські праймеріз в Індіані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: Спартц перемогла вісім конкурентів-республіканців, щоб забезпечити собі місце у виборчому бюлетені цієї осені в окрузі, який є стабільно республіканським.

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Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймеріз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млрд доларів.

Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакету допомоги.

Вибори в північному передмісті Індіанаполісу були частково перевіркою того, чи окупляться маневри Спартц. Її позицію широко поділяли її конкуренти, в тому числі представник штату Чак Гудріч, який позичив 4,6 млн доларів на кампанію. 

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Гудріч атакував Спартц за її минулу підтримку України, заявляючи, що вона ставить "Україну на перше місце". 

Спартц минулого року планувала покинути Конгрес, відмовившись від переобрання в Палату представників, і відмовившись від шансу поборотися за місце в Сенаті, яке звільняє республіканець Майк Браун. Пізніше вона змінила курс, вирішивши балотуватися ще на один термін у Палаті представників.

Під час розгляду допомоги Україні Палата представників США не підтримала жодну з чотирьох поправок до проєкту, зокрема і Вікторії Спартц.

Теми: США
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