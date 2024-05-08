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Президент Італії розповів, як бачить закінчення війни в Україні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 8 травня 2024, 11:22
Президент Італії розповів, як бачить закінчення війни в Україні
президент Італії Серджо Маттарелла. Фото: Getty Images

7 травня на Генеральній Асамблеї ООН президент Італії Серджо Маттарелла заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність країни, а не винагороджено Росію за агресію. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: Маттарелла зазначив, що Італія, яка зараз головує в G7, та багато міжнародних партнерів виступили на захист України, щоб підтримати принцип солідарності з державами, які зазнають нападів із порушенням Статуту ООН.

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"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції", – сказав він.

Маттарелла відзначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського Союзу принесли нову надію Європі, і що "Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту".

Президент Італії підкреслив, що вторгнення Росії в Україну – це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки, сказав він.

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Маттарелла додав, що дивіденди миру, які стимулювали виділення ресурсів на розвиток, а не на озброєння після закінчення холодної війни, були змарновані, оскільки Росія повернула час назад і розпочала нову гонку озброєнь.

За його словами, війна в Україні триває вже третій рік, і Італія, її міжнародні партнери та люди в усьому світі віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту.

"Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх", – сказав Маттарелла.

"Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і невід'ємних принципах міжнародного права і Статуту ООН", – додав він.

Проте, в італійському уряді заявляють, що зброя, яку країна надає українським Збройним силам, може використовуватися тільки в межах кордонів України.

А прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не підтримує відправку західних військ в Україну, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Теми: Італіявійна
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