Росіяни вдарили по футбольному майданчику в Харкові, серед постраждалих — діти

8 травня російські військові вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Серед них — діти 12, 13 та 15 років, які під час атаки грали у футбол.

Джерело: Синєгубов,Терехов, Повітряні сили, Чубенко в етері телемарафону, "Суспільне.Харків"

Деталі: О 11:07 повітряники повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині. Потім журналісти видання "Суспільне.Харків" написали про два вибухи місті. Згодом інформацію про атаку на область підтвердив й очільник Харківської ОВА.

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Оновлено: О 13:42 Синєгубов написав, що армія РФ, попередньо, вдарила по відкритій місцевості на території освітньої установи в Харкові.

За його словами, постраждали діти 12, 13 та 15 років, які грали у футбол на спортивному майданчику. Усі троє дітей у тяжкому стані. Лікарі області борються за їхні життя.

Також від російської атаки постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.

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Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко в етері телемарфону розповів, що діти саме перебували на майданчику. Інші поранені — це люди, які перебували неподалік місця вибуху.

Крім того, Чубенко припустив, що у місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу, оскільки повітряної цілі могло бути не видно на радарах.

"Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони".