На Донеччині від російських обстрілів загорівся ліс: гасили понад 10 годин
Середа, 8 травня 2024, 12:35
Рятувальники понад 10 годин гасили пожежу у хвойному лісі поблизу міста Лиман на Донеччині, яку спричинили російські обстріли.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Напередодні росіяни завдали удару по околицях міста Лиман, унаслідок якого виникло 5 осередків пожежі хвойного лісу. Понад 10 годин рятувальники Донеччини боролися з вогнем".
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Деталі: Пожежу ліквідували на загальній площі 470 га.
"Інформація про загиблих або травмованих до надзвичайників не надходила", − підсумували у ДСНС.