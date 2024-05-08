На Донеччині від російських обстрілів загорівся ліс: гасили понад 10 годин

Рятувальники понад 10 годин гасили пожежу у хвойному лісі поблизу міста Лиман на Донеччині, яку спричинили російські обстріли.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Напередодні росіяни завдали удару по околицях міста Лиман, унаслідок якого виникло 5 осередків пожежі хвойного лісу. Понад 10 годин рятувальники Донеччини боролися з вогнем".

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Фото ДСНС

Деталі: Пожежу ліквідували на загальній площі 470 га.

фото ДСНс

"Інформація про загиблих або травмованих до надзвичайників не надходила", − підсумували у ДСНС.