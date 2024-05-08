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Прем’єрка: Литва не висилатиме українців, що ухиляються, але можливі обмеження

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 8 травня 2024, 12:51

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

Джерело: глава литовського уряду в коментарі Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шимоніте відзначила, що ЄС гарантував захист українським громадянам, у тому числі чоловікам, принаймні до березня 2025 року.

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"Ми не будемо організовувати депортації або розшукувати українських чоловіків в країні, тому що це було б незаконно", – сказала очільниця литовського уряду.

Однак якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання, сказала Шимоніте. 

За словами литовської прем’єрки, вона "прагне допомогти Україні гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дозволити людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".

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Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше допускав, що Литва могла би обмежити чоловіків, які ухиляються від військової служби в Україні, у соціальних виплатах, дозволах на роботу чи інших документах.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теми: ЛитваУкраїна
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