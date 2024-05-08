Видав себе за вдівця, щоб виїхати з України: прикордонники затримали зловмисника

7 травня прикордонники Мукачівського загону затримали чоловіка, який видав себе за вдівця та намагався незаконно виїхати в Угорщину.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Для перетину кордону 44-річний харків’янин обрав пункт пропуску "Лужанка", куди прибув разом зі своєю 16-річною донькою. Як підставу для виїзду за кордон під час дії воєнного стану, чоловік надав на паспортний контроль свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту її смерті".

Реклама:

фото: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що документи, які надав чоловік, були сфальсифіковані. А під час розмови зловмисник зізнався, що його дружина жива та наразі перебуває за кордоном.

Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність.