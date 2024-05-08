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Видав себе за вдівця, щоб виїхати з України: прикордонники затримали зловмисника

Анастасія ПроцСереда, 8 травня 2024, 12:49
Видав себе за вдівця, щоб виїхати з України: прикордонники затримали зловмисника
фото: ДПСУ

7 травня прикордонники Мукачівського загону затримали чоловіка, який видав себе за вдівця та намагався незаконно виїхати в Угорщину.

Джерело: ДПСУ 

Дослівно: "Для перетину кордону 44-річний харків’янин обрав пункт пропуску "Лужанка", куди прибув разом зі своєю 16-річною донькою. Як підставу для виїзду за кордон під час дії воєнного стану, чоловік надав на паспортний контроль свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту її смерті".

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фото: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що документи, які надав чоловік, були сфальсифіковані. А під час розмови зловмисник зізнався, що його дружина жива та наразі перебуває за кордоном.

Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність.

Теми: Прикордонна служба
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