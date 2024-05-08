У ЗСУ відреагували на затримання футболіста "Хуста" місцевим ТЦК

В оперативному командуванні "Захід" відреагували на заяву ФК "Хуст" щодо затримання футболіста клубу Миколу Сираша працівниками ТЦК. У командуванні зазначили, що у спортсмена могло не бути документів чи підстав для бронювання і обурились спробою ФК зробити своїх гравців привілейованими.

Джерело: Оперативне командування "Захід" у Telegram

Дослівно: "Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце.

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Коментуючи емоційний допис від футбольної команди "Хуст", зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

В той час коли сотні видатних спортсменів в лавах сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни".

Деталі: У відомстві не відреагували на слова ФК про те, що в Україні ще не проводиться мобілізація 25-річних.

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Відзначимо, що мобілізація чоловіків віком 25 р. почалася з 4 квітня з набранням чинності закону №3127. Про це раніше повідомляв Генштаб.

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