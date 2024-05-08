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У ЗСУ відреагували на затримання футболіста "Хуста" місцевим ТЦК

Альона Мазуренко Середа, 8 травня 2024, 12:53
У ЗСУ відреагували на затримання футболіста Хуста місцевим ТЦК
Микола Сираш, фото: ФК "Хуст"

В оперативному командуванні "Захід" відреагували на заяву ФК "Хуст" щодо затримання футболіста клубу Миколу Сираша працівниками ТЦК. У командуванні зазначили, що у спортсмена могло не бути документів чи підстав для бронювання і обурились спробою ФК зробити своїх гравців привілейованими.

Джерело: Оперативне командування "Захід" у Telegram

Дослівно: "Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце.

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Коментуючи емоційний допис від футбольної команди "Хуст", зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

В той час коли сотні видатних спортсменів в лавах сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни".

Деталі: У відомстві не відреагували на слова ФК про те, що в Україні ще не проводиться мобілізація 25-річних. 

ВІДЕО ДНЯ

Відзначимо, що мобілізація чоловіків віком 25 р. почалася з 4 квітня з набранням чинності закону №3127. Про це раніше повідомляв Генштаб

Нагадаємо: 

  • 7 травня футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття, який виступає у групі "Вибування" Першої ліги України, заявив, що їх футболіста Миколу Сираша затримали співробітники територіального центру комплектування прямо на міському вокзалі.
  • В ФК звинуватили Хустський ТЦК у зриві чемпіонату України з футболу і нагадали, що деяким клубам надали бронювання від мобілізації.
  • "Хуст" попросив керівництво УАФ, зокрема керівника Андрія Шевченка, втрутитися в ситуацію щодо Сираша

Теми: ТЦКЗакарпаттяспортмобілізація
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