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ЄС про кількох євродипломатів на "інавгурації" Путіна: це не підважує підтримку України

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 8 травня 2024, 14:14
ЄС про кількох євродипломатів на інавгурації Путіна: це не підважує підтримку України
Фото: Getty Images

У Єврокомісії заявили, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Владіміра Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

Джерело: брифінг у Брюсселі у середу речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Участь дипломатів кількох країн ЄС в "інавгурації" глави Кремля насправді не ставить під сумнів погоджену позицію ЄС щодо підтримки України у війні проти Росії, зауважив Стано.

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"Ця подія у Москві була, скоріше, протокольним питанням, включно із запрошенням послів з країн у всьому світі. Більшість країн-членів (ЄС) вирішили не брати участь із причин, про які говорив високий представник Боррель", – сказав Стано.

"Ми усі, 27 держав-членів, дуже чітко проголосили, що ми думали та що думаємо про ці так звані президентські вибори. Позиція дуже чітка, як і позиція щодо підтримки України", – додав речник.

Він повторив, що участь кількох дипломатів у "протокольній події" учора в Москві не суперечить позиції ЄС про продовження підтримки України, а посол Євросоюзу у Москві на церемонії не був.

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Керівник дипломатією ЄС Жозеп Боррель напередодні розповів, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію".

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.

Утім, на "інавгурацію" Путіна у вівторок, за даними ЗМІ, все ж вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. 

Згодом у Єврокомісії пояснили, чому деякі країни ЄС все ж послали представників на "інавгурацію".

Теми: ПутінРосіяЄС
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