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В ЄС пояснили, чому все ще визнають Путіна "президентом" Росії

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 8 травня 2024, 14:44
В ЄС пояснили, чому все ще визнають Путіна президентом Росії
ЄВРОКОМІСІЯ, NUPHOTO VIA GETTY IMAGES

У Європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна "президентом" Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. 

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, "Європейська правда"

Деталі: Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалють держави-члени. 

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"Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію.

У випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії", – сказав Стано.

"Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України", – додав речник.

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Стано зазначив, що ЄС висловив консенсусну позицію щодо так званих "виборів президента" в Росії у заяві від 18 березня, яку погодили 27 держав-членів. У цій заяві Євросоюз розкритикував російські "вибори" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України. 

"Тому повторю – позиція ЄС щодо Білорусі, Сирії та Венесуели, до прикладу, була погоджена 27 країнами-членами щодо визначення того, як ми розглядаємо тих людей, що залишились при владі… У випадку Росії… немає загальноєвропейської позиції про те, чи ми визнаємо Путіна легітимним президентом", – сказав Стано.

Стано також запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Владіміра Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

"Європейська правда" та "Українська правда" більше не вживає термін "президент" щодо Владіміра Путіна, оскільки він втратив легітимність після фальсифікованих "виборів".Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Теми: ПутінРосіявибориЄС
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