Рада дозволила добровільну мобілізацію ув'язнених. І визначила, кому не можна

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.

Джерело: коментар однієї із ініціаторок законопроєкту, голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк, наданий "Українській правді", повідомлення нардепа Ярослава Железняка

Деталі: За відповідний законопроєкт №11079-1 проголосували 279 нардепів.

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В коментарі Шуляк сказано, що окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри.

Не дозволять служити у ЗСУ також особам, засудженим за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження, або зберігання наркотиків.

За словами Шуляк, для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їх покарання повинно лишитися не більше трьох років.

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"В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду", - каже нардепка.

Якщо особа, яка була звільнена умовно-достроково заради служби в ЗСУ, вчинить під час служби новий злочин, то їй до покарання, призначеного за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Вирішувати, чи можна звільняти людину умовно-достроково заради мобілізації, буде виключно суд на підставі погоджень медичної комісії, ТЦК і військової частини, де ця людина буде служити.

"Вже у статусі військовослужбовців колишні увʼязнені будуть проходити військову службу виключно у спеціалізованих військових частинах, порядок створення яких визначається Міністерством оборони України. Адміністративний нагляд за особами здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік", - наголосила парламентарка.

Закон передбачає, що контракт таких військовослужбовців закінчиться із закінченням особливого періоду військової служби, або оголошенням рішення про демобілізацію. Відпустку таким військовослужбовцям не надаватимуть.