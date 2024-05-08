Британська розвідка оцінила ризики від модернізації РФ ракети Х-101

Наслідки ракетної атаки по Києву 21 березня 2024 року. Фото: ДСНС Києва

Розвідка Великої Британії повідомила, що командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії встановило другу боєголовку на крилату ракету повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK). Армія РФ вже прийняла нову версію ракети на озброєння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на новий розвідувальний огляд британського Міноборони

Деталі: За словами МО Британії, командування дальньої авіації ПКС РФ намагалося модифікувати свої системи й тактику протягом усієї війни проти України.

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Як йдеться в огляді, це пояснюється тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

Крім того, Москва хоче використовувати старі ракети, оскільки ПКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни, зазначає Міноборони.

Розвідка вказує, що ця остання модифікація ракети, ймовірно, зменшила дальність польоту Х-101/Х-102 вдвічі, втім, стверджують аналітики, РФ не потрібна її повна дальність.

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"Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою.

У попередньому огляді британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.

Перед цим йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.