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У майже зруйнованому Часовому Яру залишаються 679 цивільних – ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 15:36
У майже зруйнованому Часовому Яру залишаються 679 цивільних – ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, НАСЛІДКИ ОБСТРІЛУ МІСТА ЧАСІВ ЯР 6 КВІТНЯ 2023, GETTY IMAGES

У Часовому Яру Донецької області продовжують залишатися 679 осіб, які відмовляються від евакуації..

Джерело: голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ОВА

Пряма мова Філашкіна: "679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися.

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З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює".

Деталі: Очільник ОВА додав, що місто Часів Яр знищене окупантами майже повністю.

Читайте та дивіться також: Як російські FPV-дрони та піхота наступають на Часів Яр, де досі залишаються сотні цивільних – репортаж УП

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Теми: Донецька областьвійна
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