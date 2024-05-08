У майже зруйнованому Часовому Яру залишаються 679 цивільних – ОВА

У Часовому Яру Донецької області продовжують залишатися 679 осіб, які відмовляються від евакуації..

Джерело: голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ОВА

Пряма мова Філашкіна: "679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися.

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З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює".

Деталі: Очільник ОВА додав, що місто Часів Яр знищене окупантами майже повністю.

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