У майже зруйнованому Часовому Яру залишаються 679 цивільних – ОВА
Середа, 8 травня 2024, 15:36
У Часовому Яру Донецької області продовжують залишатися 679 осіб, які відмовляються від евакуації..
Джерело: голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ОВА
Пряма мова Філашкіна: "679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися.
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З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює".
Деталі: Очільник ОВА додав, що місто Часів Яр знищене окупантами майже повністю.
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