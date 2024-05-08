Британія видворить військового аташе Росії

Велика Британія видворить російського військового аташе, позбавить дипломатичного статусу деякі об’єктів нерухомості, а також обмежить термін дії дипломатичних віз для представників РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що ці дії є наслідком зловмисної діяльності Росії по всій Британії та Європі.

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"Ми вишлемо російського військового аташе, який є неоголошеним офіцером військової розвідки", – заявив Клеверлі в парламенті.

Також за його словами, з кількох об’єктів нерухомості буде знято дипломатичний статус.

"Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії", – додав він.

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Нагадаємо: У березні МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства РФ персонами нон грата через те, що їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.

Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.

Також Латвія оголосила російського дипломата персоною нон грата через "дискредитацію державних інституцій та органів влади Латвійської держави та розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства".