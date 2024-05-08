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Кличко нагородив Залужного і Ліну Костенко званням "Почесний громадянин Києва"

Альона Мазуренко Середа, 8 травня 2024, 16:18
Кличко нагородив Залужного і Ліну Костенко званням Почесний громадянин Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко, за рішенням Київради, нагородив званням "Почесний громадянин Києва" колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та поетесу Ліну Костенко. 

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (8 травня - ред.) столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного

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Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості.

Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України.

Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни".

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Теми: ЗалужнийКМДАВіталій КличкоКиїв
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