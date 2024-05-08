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В Індії обманом вербували чоловіків на війну РФ з Україною: арештовано чотирьох підозрюваних

Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 16:52
В Індії обманом вербували чоловіків на війну РФ з Україною: арештовано чотирьох підозрюваних
ілюстративне фото

В Індії у справі про торгівлю людьми заарештували чотирьох осіб, які обманом заманювали молодих чоловіків для участі у військових діях російської армії в Україні.

Джерело: реліз Центрального бюро розслідувань Індії, Reuters

Деталі: Йдеться про березневе розслідування, коли в Індії було викрито велику мережу торгівлі людьми, яка діяла по всій країні і була націлена на довірливих молодих людей, яким пропонували вигідну роботу за кордоном.

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Через соціальні мережі, такі як Youtube тощо, а також через своїх місцевих знайомих/агентів торговці людьми заманювали своїх співвітчизників нібито на високооплачувану роботу в Росії.

Потім продані індійські громадяни проходили бойову підготовку і проти волі прямували в зону бойових дій в Україні. Встановлено, що деякі з потерпілих дістали важкі поранення.

За даними ЦБР, таким чином було ошукано близько 35 індійських чоловіків.

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Серед затриманих 7 травня 2024 року - перекладач, людина, яка займалася оформленням віз і бронюванням авіаквитків, а також два "головні вербувальники".

Теми: ІндіяРосіявійна
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