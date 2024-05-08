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У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 17:08
У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 
Давид Арахамія. фото "Слуги народу"

Парламент розглядає дві моделі економічного бронювання, наразі тривають дискусії.

Джерело: голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті

Пряма мова: "Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії".

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Деталі: За словами Арахамії, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.  

Водночас він додав, що друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних. 

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – уточнив голова фракції СН. 

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На думку Арахамії, якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена. 

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Теми: мобілізаціяВерховна РадаСлуга народу
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