Обраний президент Словаччини готовий до "мирних переговорів" між Україною і РФ в Братиславі

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про необхідність "мирних переговорів" між Україною РФ, зазначивши, що готовий запропонувати Братиславу як майданчик для них.

Джерело: заява Пеллегріні, яку наводить Aktuality, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, перед європейськими політиками, в тому числі словацькими, стоїть фундаментальний виклик – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв.

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Пеллегріні зазначив, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого поняття миру, тому у світі сприймають його як належне.

"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", – сказав обраний словацький президент.

Він наголосив на необхідності говорити про "про припинення вогню, про мирні сценарії", а також "активізувати дипломатію".

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Зброю ж, за словами Пеллегріні, треба розглядати "як крайній засіб".

Він також сказав, що в разі необхідності запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для мирних переговорів.

Нагадаємо, словацький прем'єр Роберт Фіцо, соратником якого є Пеллегріні, неодноразово відзначався скандальними заявами щодо війни РФ проти України.

Зокрема, у другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

Також він казав, що Росія не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.

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