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Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 17:49
Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ
ілюстративне фото бельгійського головування в Раді ЄС

Постійні представники країн-членів Євросоюзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на бельгійське головування в Раді ЄС

Деталі: На засіданні в середу посли ЄС погодили в принципі "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

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"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", – додали в бельгійському головуванні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.

Що передувало: В лютому ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

Більше про план Брюсселя читайте у статті Повільне розмороження: які наслідки матиме рішення ЄС щодо арештованих російських активів.

Теми: ЄСдопомога Українівійна
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