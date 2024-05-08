Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ

Олег ПавлюкСереда, 8 травня 2024, 18:01
Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ
Фото: Getty Images

Вірменія вирішила не брати участь у фінансуванні діяльності Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Джерело: речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадалян у коментарі агенції Factor.am, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Бадалян, Вірменія утримається від участі в "Договорі про колективну безпеку 2024 року за бюджетом", який ухвалила Рада колективної безпеки ОДКБ 23 листопада 2023 року.

Реклама:

Єреван також відмовився від участі у "фінансуванні передбаченої ним діяльності організації, водночас не заперечуючи проти ухвалення цього рішення в обмеженому форматі", додала речниця вірменського МЗС.

Раніше про відмову Єревана фінансувати діяльність ОДКБ заявила російська сторона, зокрема помічник правителя Росії Юрій Ушаков.

Вірменія не вийшла з ОДКБ, але вже не бере участі в діяльності структури, зокрема спільних військових навчаннях.

ВІДЕО ДНЯ

У лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ. Потім він уточнив, що остаточне рішення країни щодо участі в організації буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності" у Вірменії.

Читайте також: Розворот Єревана: чи зможе альянс із Заходом захистити Вірменію від нової війни.

Теми: ВірменіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх

доповненоПутін знайшов заміну Шойгу, а той став секретарем Радбезу

Умєров розповів, які вакансії найпопулярніші в центрах рекрутингу

фото, відеоУ Варшаві велика пожежа в торговому центрі

У Бєлгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки

У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія

Усі новини...
Вірменія
Пашинян розповів, чому не поїхав на "інавгурацію" Путіна
Прем'єр Вірменії не приїде на "інавгурацію" Путіна
Блінкен провів розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану
Останні новини
03:44
У Харкові було чути серію вибухів – ЗМІ
03:30
кіберспортB8 обіграли російську команду в фіналі CCT Season 2 Europe Series 2
02:48
Ворог вдарив по 9 громадах Сумщини, є загиблий і поранені
01:58
хокейКанада розгромила Данію, Фінляндія не залишила шансів Британії: результати матчів ЧС
01:40
У російському Бєлгороді пролунали вибухи – росЗМІ
01:18
Росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState
00:56
Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх
00:42
Закон про "іноагентів": протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі
23:55
БоксАнімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі
23:49
У Красногорівці ЗСУ контролюють ситуацію, окупанти на заводі заблоковані – "Хортиця"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: