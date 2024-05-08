Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ

Вірменія вирішила не брати участь у фінансуванні діяльності Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Джерело: речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадалян у коментарі агенції Factor.am, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Бадалян, Вірменія утримається від участі в "Договорі про колективну безпеку 2024 року за бюджетом", який ухвалила Рада колективної безпеки ОДКБ 23 листопада 2023 року.

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Єреван також відмовився від участі у "фінансуванні передбаченої ним діяльності організації, водночас не заперечуючи проти ухвалення цього рішення в обмеженому форматі", додала речниця вірменського МЗС.

Раніше про відмову Єревана фінансувати діяльність ОДКБ заявила російська сторона, зокрема помічник правителя Росії Юрій Ушаков.

Вірменія не вийшла з ОДКБ, але вже не бере участі в діяльності структури, зокрема спільних військових навчаннях.

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У лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ. Потім він уточнив, що остаточне рішення країни щодо участі в організації буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності" у Вірменії.

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