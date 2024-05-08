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Зеленський поговорив по телефону з Орбаном: "тривало і предметно"

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 18:20
Зеленський поговорив по телефону з Орбаном: тривало і предметно
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову 8 травня із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерело: Зеленський у Twitter (X), цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами глави української держави, розмова з Орбаном була "тривалою і предметною".

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Зеленський запросив угорського прем’єра на Саміт миру у Швейцарії наступного місяця.

"Я підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики та логістики", – зазначив він.

Під час розмови лідери обох країн також "скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань".

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Зеленський й Орбан також обговорили інтеграцію України до ЄС.

Своєю чергою речник Орбана Берталан Хаваші, якого цитує агентство MTI, розповів, що в ході розмови "були розглянуті всі важливі елементи угорсько-українських відносин. Головною темою зустрічі було питання війни і миру".

Він не уточнив, що саме обговорювали лідери, однак зазначив, що Орбан сказав Зеленському, що Угорщина готова сприяти всім ініціативам і зусиллям, які призведуть до миру, і що вони продовжать переговори.

Що передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Зеленським, під час якої сторони обговорили "військову та гуманітарну ситуацію в Україні".

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час телефонної розмови з Зеленським підтвердили участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня.

Теми: ЗеленськийОрбан
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