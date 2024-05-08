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"Слуга народу" ще не ухвалила рішення щодо звільнення Сольського – Стефанчук

Ангеліна СтрашкуличСереда, 8 травня 2024, 18:26
Слуга народу ще не ухвалила рішення щодо звільнення Сольського – Стефанчук
Микола Сольський

Парламентська фракція "Слуга народу" ще не ухвалила рішення щодо звільнення аграрного міністра Миколи Сольського. І відповідно не порушувала це питання на засіданні погоджувальної ради.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу в парламенті

Деталі: Спікер українського парламенту зазначив, що будь-які кадрові питання, зокрема, які стосуються уряду, – це компетенція фракції, яка визначає порядок денний. 

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Стефанчук підкреслив, що ні голова ВР, ні його заступники не мають права голосу на погоджувальній раді під час затвердження питань порядку денного. 

Пряма мова: "Як тільки це питання (щодо звільнення Сольського – ред.) порядку денного зʼявиться в переліку питань, які будуть виноситися на голосування, ми одразу його поставимо. Очікуємо на рішення від фракції. Станом на зараз такого рішення немає".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 квітня ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра агрополітики Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. 
  • Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.
  • Крім аграрного міністра, підозру у справі з оборудок із землею вручили його заступнику – Маркіяну Дмитрасевичу.
  • Сольський написав заяву про відставку 25 квітня. 
  • Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав для аграрного міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • Того ж дня за нього внесли заставу у розмірі 75,7 млн грн. Сольського звільнили з-під варти. Він продовжив виконувати міністерські повноваження. 

Теми: МінагрополітикикорупціяСлуга народуВерховна Рада
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