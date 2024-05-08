"Слуга народу" ще не ухвалила рішення щодо звільнення Сольського – Стефанчук

Парламентська фракція "Слуга народу" ще не ухвалила рішення щодо звільнення аграрного міністра Миколи Сольського. І відповідно не порушувала це питання на засіданні погоджувальної ради.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу в парламенті

Деталі: Спікер українського парламенту зазначив, що будь-які кадрові питання, зокрема, які стосуються уряду, – це компетенція фракції, яка визначає порядок денний.

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Стефанчук підкреслив, що ні голова ВР, ні його заступники не мають права голосу на погоджувальній раді під час затвердження питань порядку денного.

Пряма мова: "Як тільки це питання (щодо звільнення Сольського – ред.) порядку денного зʼявиться в переліку питань, які будуть виноситися на голосування, ми одразу його поставимо. Очікуємо на рішення від фракції. Станом на зараз такого рішення немає".

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