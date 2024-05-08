"Слуга народу" ще не ухвалила рішення щодо звільнення Сольського – Стефанчук
Парламентська фракція "Слуга народу" ще не ухвалила рішення щодо звільнення аграрного міністра Миколи Сольського. І відповідно не порушувала це питання на засіданні погоджувальної ради.
Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу в парламенті
Деталі: Спікер українського парламенту зазначив, що будь-які кадрові питання, зокрема, які стосуються уряду, – це компетенція фракції, яка визначає порядок денний.
Стефанчук підкреслив, що ні голова ВР, ні його заступники не мають права голосу на погоджувальній раді під час затвердження питань порядку денного.
Пряма мова: "Як тільки це питання (щодо звільнення Сольського – ред.) порядку денного зʼявиться в переліку питань, які будуть виноситися на голосування, ми одразу його поставимо. Очікуємо на рішення від фракції. Станом на зараз такого рішення немає".
Передісторія:
- 23 квітня ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра агрополітики Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
- Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.
- Крім аграрного міністра, підозру у справі з оборудок із землею вручили його заступнику – Маркіяну Дмитрасевичу.
- Сольський написав заяву про відставку 25 квітня.
- Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав для аграрного міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Того ж дня за нього внесли заставу у розмірі 75,7 млн грн. Сольського звільнили з-під варти. Він продовжив виконувати міністерські повноваження.