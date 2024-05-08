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"Слуга народу" планує звільнити Кубракова і розділити навпіл Мінінфраструктури – джерела 

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 20:17
Слуга народу планує звільнити Кубракова і розділити навпіл Мінінфраструктури – джерела 
Верховна Рада. ілюстративне фото з Facebook

Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: За словами джерел УП, пропозицію щодо розʼєднання міністерств на фракційному засіданні висловили члени комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нібито відомство "провалило регіональну політику".

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Комітет запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції.

У четвер парламент планує звільнити віцепремʼєра Олександра Кубракова. Потім Кабінет міністрів має ухвалити рішення про розділення міністерства. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена. 

В пояснювальній записці, яку має в розпорядженні УП, обгрунтуванням відставки віцепрем'єра Кубракова вказана "гостра необхідність в утворенні окремого міністерства яке би займалося регіональною політикою".

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Окрім того, за словами джерел УП, парламент у четвер планує відправити у відставку аграрного міністра Миколу Сольського. Однак перед початком засідання відбудеться ще одне засідання фракції "Слуга народу" за участі Сольського, на якому депутати ухвалять остаточне рішення. 

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Передісторія:

  • 23 квітня ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра агрополітики Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. 
  • Сольський написав заяву про відставку 25 квітня. 
  • Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав для аграрного міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • Того ж дня за нього внесли заставу у розмірі 75,7 млн грн. Сольського звільнили з-під варти. Він продовжив виконувати міністерські повноваження. 

Теми: МінінфраструктуриСлуга народу
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