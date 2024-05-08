"Слуга народу" планує звільнити Кубракова і розділити навпіл Мінінфраструктури – джерела 

Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: За словами джерел УП, пропозицію щодо розʼєднання міністерств на фракційному засіданні висловили члени комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нібито відомство "провалило регіональну політику".

Реклама:

Комітет запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції.

У четвер парламент планує звільнити віцепремʼєра Олександра Кубракова. Потім Кабінет міністрів має ухвалити рішення про розділення міністерства. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.

В пояснювальній записці, яку має в розпорядженні УП, обгрунтуванням відставки віцепрем'єра Кубракова вказана "гостра необхідність в утворенні окремого міністерства яке би займалося регіональною політикою".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Гра на пониження Кубракова. Чому в Мінвідновлення забрали дві третини грошей"

Окрім того, за словами джерел УП, парламент у четвер планує відправити у відставку аграрного міністра Миколу Сольського. Однак перед початком засідання відбудеться ще одне засідання фракції "Слуга народу" за участі Сольського, на якому депутати ухвалять остаточне рішення.

Читайте також: "Маленький уряд з великим премʼєром. Як у Шмигаля хочуть змінити Кабмін"

Передісторія: