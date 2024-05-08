Остін: Ще рано казати про ефект наданої від США допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Сенаті, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування, на це потрібен час.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Пряма мова Остіна: "Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян".

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Деталі: Представляючи у Сенаті США бюджетний запит Пентагону на 2025 фінансовий рік, Остін наголосив, що найважливішими потребами України зараз є засоби ППО та артилерійські боєприпаси.

Він зазначив, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну".

Також, як зазначив глава Пентагону, Китай допоміг РФ налагодити військову промисловість.

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"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", – сказав Остін.

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