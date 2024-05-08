Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Остін: Ще рано казати про ефект наданої від США допомоги Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 20:41
Остін: Ще рано казати про ефект наданої від США допомоги Україні
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Сенаті, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування, на це потрібен час.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Пряма мова Остіна: "Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян".

Реклама:

Деталі: Представляючи у Сенаті США бюджетний запит Пентагону на 2025 фінансовий рік, Остін наголосив, що найважливішими потребами України зараз є засоби ППО та артилерійські боєприпаси.

Він зазначив, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну".

Також, як зазначив глава Пентагону, Китай допоміг РФ налагодити військову промисловість.

ВІДЕО ДНЯ

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", – сказав Остін.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
  • У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
  • Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.

Теми: СШАУкраїнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх

доповненоПутін знайшов заміну Шойгу, а той став секретарем Радбезу

Умєров розповів, які вакансії найпопулярніші в центрах рекрутингу

фото, відеоУ Варшаві велика пожежа в торговому центрі

У Бєлгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки

У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія

Усі новини...
США
Топгенерал НАТО щодо просування росіян: Прогрес обмежений, Україна ще може перемогти
У Білому домі назвали "тривожним" затримання підозрюваних у підготовці замаху на Зеленського
Конгресвумен Спартц, яка не підтримала допомогу Україні, виграла республіканські праймеріз
Останні новини
03:44
У Харкові було чути серію вибухів – ЗМІ
03:30
кіберспортB8 обіграли російську команду в фіналі CCT Season 2 Europe Series 2
02:48
Ворог вдарив по 9 громадах Сумщини, є загиблий і поранені
01:58
хокейКанада розгромила Данію, Фінляндія не залишила шансів Британії: результати матчів ЧС
01:40
У російському Бєлгороді пролунали вибухи – росЗМІ
01:18
Росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState
00:56
Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх
00:42
Закон про "іноагентів": протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі
23:55
БоксАнімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі
23:49
У Красногорівці ЗСУ контролюють ситуацію, окупанти на заводі заблоковані – "Хортиця"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: