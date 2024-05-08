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Шольц порівняв НАТО з героями роману Дюма: Всі за одного, один за всіх

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 21:16
Шольц порівняв НАТО з героями роману Дюма: Всі за одного, один за всіх
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом образно порівняв НАТО із образом мушкетерів популярного роману Олександра Дюма, перефразувавши їхнє відоме гасло, та наголосивши на захисті країн Альянсу.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Шольца: "Унаслідок переломного моменту, пов'язаного з російською агресією проти України, ми повинні послідовно зміцнювати європейську складову нашого альянсу з погляду оборони і стримування. І в цих питаннях ми повністю згодні".

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Деталі: Під час пресконференції в Берліні в середу Шольц відзначив приєднання Фінляндії до НАТО, яке "посилює Скандинавію і посилює нашу спільну безпеку в Європі".

"Всі за одного, один за всіх. Те, що було правдою для мушкетерів, також є правдою і для країн НАТО. Ми віддані один одному і надаємо один одному захист і допомогу", – додав канцлер Німеччини.

Він повторив, що Альянс буде захищати "кожен квадратний сантиметр території", аби в Росії ніколи не виникло "спокуси випробувати наші кордони і нашу єдність на міцність".

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Теми: ШольцНАТО
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