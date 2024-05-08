Ворог прорвався у Красногорівку, але ЗСУ заблокували штурмові групи – "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до міста Красногорівка на Донеччині.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі Армія TV, цитує "Армія Inform"

Деталі: За словами офіцера, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

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Пряма мова: "Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там.

Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки".

Деталі: Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

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"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", – додав спікер.