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Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів

Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 22:01
Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 8 травня призначив 116 суддів, за словами заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, на сьогодні залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів.

Джерело: укази президента, заступниця керівника ОП Ірина Мудра у Facebook

Пряма мова Мудрої: "Кадрове забезпечення судової системи, процедури добору та призначення суддів, їх професійної підготовки та забезпечення контролю за доброчесністю – фундамент змін й вони відбуваються".

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Деталі: За її словами, на сьогодні залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів в залежності від спеціалізації і інстанційності, деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів.

"Зрозуміло, що одразу після підписання указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже "світло у кінці тунелю", - зазначила Мудра.

Заступниця керівника ОП додала, що вже можна звітувати про проведену роботу в ОП, зокрема, щодо інвентаризації внесених Вища рада правосуддя подань про призначення суддів; розробки концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024 - 2026.

Теми: Зеленськийуказисуд
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