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У Черкасах пожежна машина налетіла на тролейбус: двоє людей потрапили до лікарні

Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 22:48
У Черкасах пожежна машина налетіла на тролейбус: двоє людей потрапили до лікарні
Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні пожежна машина, яка їхала на червоне світло, зіткнулася з тролейбусом, у результаті чого травмувались дві людини – їх доправили до лікарні.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля MAN рухаючись з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами, перетинаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, допустив зіткнення з тролейбусом. Від удару некерований пасажирський транспортний засіб виїхав на тротуар, де пошкодив пʼять припаркованих авто".

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Деталі: У результаті ДТП постраждала 61-річна пасажирка тролейбуса. Її з травмами госпіталізували до лікарні. Також легких травм зазнала одна неповнолітня дівчина, яка перебуває в дитячій лікарні на дообстеженні медиками.

 

Окрім того, лікарі оглянули ще чотирьох пасажирів, серед яких троє неповнолітніх, та чотирьох працівників ДСНС, вони від госпіталізації відмовилися.

 

Слідчі задокументували ДТП та проводять досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Теми: ЧеркасиДТП
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