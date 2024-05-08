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Литва не пустить спостерігачів ОБСЄ на вибори президента через присутність росіян і білорусів

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 8 травня 2024, 23:58
Литва не пустить спостерігачів ОБСЄ на вибори президента через присутність росіян і білорусів
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що на виборах президента країни, які відбудуться 12 травня, не будуть присутні спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через те, що країна не хоче бачити серед них представників Росії і Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Дослівно: "Спроби Росії втрутитися в процеси, що відбуваються в Литві, в тому числі у вибори, її агресивні інформаційні атаки, спрямовані на розпалювання страху і паніки, порушення роботи державних інститутів, заохочення недовіри до державних рішень, а також інтенсивна розвідувальна діяльність Білорусі проти Литви становлять загрозу національній безпеці нашої країни".

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Деталі: Повідомляється, що ще наприкінці квітня з'явилась інформація, що спостерігачів ОБСЄ на президентських виборах у Литві не буде, позаяк організація отримала запрошення з вимогою не допускати громадян Росії та Білорусі до спостереження.

Там додали, що Литва демонструє своїм прикладом "принципову позицію, яка не має наміру надавати видимість легітимності агресивним диктатурам та їхнім представникам, дозволяти їм втручатися у внутрішні справи демократичних держав і давати їм оцінку".

Литовське зовнішньополітичне відомство також закликало ОБСЄ розглянути питання про продовження членства в організації "країн, які найбільш грубо порушують міжнародне право, порушують права людини і здійснюють агресію проти України".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Президентські вибори в Литві відбудуться 12 травня. Дочасне голосування почалось уже у вівторок, 7 травня.
  • На виборах будуть змагатися вісім кандидатів, у тому числі чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте. Соцопитування прогнозують першість Науседі, хоча останнім часом його підтримка знизилася.  

Теми: ЛитваОБСЄвибори
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