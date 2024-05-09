На Одещині працювала ППО – ЗМІ

Вночі 9 травня ЗМІ повідомили, що на Одещині ППО працювала по ворожих "Шахедах".

Джерело: Думська

Дослівно о 1:02: "В області вже працює ППО".

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Деталі: Згодом Думська повідомила, що "гучно у Чорноморську". А також про нові вибухи в області та роботу ППО.

Оновлено: О 2:16 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: Раніше Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.