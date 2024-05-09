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Росіяни атакували громади Сумщини КАБами, скинули 28 мін

Ольга Глущенко Четвер, 9 травня 2024, 03:12
Росіяни атакували громади Сумщини КАБами, скинули 28 мін
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, на дві громади скинули 28 мін, ще дві – атакували КАБами.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, РСЗВ, артилерії та завдав авіаудару КАБ. Загалом – 25 вибухів.

Есманську громаду атакував з мінометів, артилерії, кулиметів – 11 вибухів.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 15 мін. Також були обстріли з РСЗВ, артилерії, FPV дронами – 23 вибухи.

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У Білопільській громаді зафіксували атаки FPV-дронів, мінометні та артобстріли, 19 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді противник вдарив з мінометів, 7 вибухів.

По Миропільській громаді здійснив обстріл з артилерії, 2 вибухи.

У Великописарівській громаді зафіксували обстріли з мінометів і РПГ, 32 вибухи.

На Краснопільську громаду росіяни скинули 13 мін.

По Шалигинській громаді ворог завдав авіаудар КАБ і здійснив кулеметний обстріл.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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