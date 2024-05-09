Росіяни атакували громади Сумщини КАБами, скинули 28 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, на дві громади скинули 28 мін, ще дві – атакували КАБами.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, РСЗВ, артилерії та завдав авіаудару КАБ. Загалом – 25 вибухів.

Есманську громаду атакував з мінометів, артилерії, кулиметів – 11 вибухів.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 15 мін. Також були обстріли з РСЗВ, артилерії, FPV дронами – 23 вибухи.

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У Білопільській громаді зафіксували атаки FPV-дронів, мінометні та артобстріли, 19 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді противник вдарив з мінометів, 7 вибухів.

По Миропільській громаді здійснив обстріл з артилерії, 2 вибухи.

У Великописарівській громаді зафіксували обстріли з мінометів і РПГ, 32 вибухи.

На Краснопільську громаду росіяни скинули 13 мін.

По Шалигинській громаді ворог завдав авіаудар КАБ і здійснив кулеметний обстріл.