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У РФ заявляють про атаку українських БпЛА на нафтобазу та вибухи і пожежі в Бєлгороді

Ольга Глущенко Четвер, 9 травня 2024, 04:06
У РФ заявляють про атаку українських БпЛА на нафтобазу та вибухи і пожежі в Бєлгороді
фото з російських телеграм-каналів

Вночі 9 травня нібито українські безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ, крім того, в російському Бєлгороді пролунали вибухи і зайнялися пожежі.

Джерело: російська служба ВВС, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, російські телеграм-канали

Деталі: Спочатку росЗМІ і телеграм-канали повідомили, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

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Згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

У повідомленні оперативного штабу, зокрема, заначили: "Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів".

У гасінні пожежі, згідно з цим повідомленням, беруть участь 62 людини і 20 одиниць техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежі в російському Бєлгороді, а також опублікували фото і відео.

 
пожежа в Бєлгороді, фото: Astra
 
пожежа в Бєлгороді, фото: Astra

Теми: Росіяпожежабезпілотникивійна
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