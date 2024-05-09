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Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї в разі наступу на Рафах

Ольга Глущенко Четвер, 9 травня 2024, 04:38
Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї в разі наступу на Рафах
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що зупинить постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.

Джерело: Байден в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах… ми не будемо поставляти ту зброю, яку вони використовували проти міст".

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Деталі: За словами Байдена, внаслідок використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі. Тому США призупинили їх постачання.

Пряма мова: "Ми не відходимо від безпеки Ізраїлю. Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну в цих районах (Рафаху – ред.)".

Деталі: Байден заявив, що хоча США продовжать надавати Ізраїлю оборонну зброю, в тому числі для його системи протиповітряної оборони "Залізний купол", інші поставки будуть припинені, якщо почнеться велике наземне вторгнення в Рафах.

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Видання додає, що, за словами джерела, поінформованого з цього питання, ізраїльські офіційні особи в приватному порядку висловили американським чиновникам "глибоке розчарування" у зв'язку з призупиненням поставок, а також у зв'язку з брифінгами для американських ЗМІ щодо цього рішення.

Теми: БайденСШАІзраїльвійна
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