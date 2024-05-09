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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 300 окупантів і знищили 35 ББМ

Ірина БалачукЧетвер, 9 травня 2024, 07:48
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 300 окупантів і знищили 35 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1 300 окупантів, 11 танків, 35 ББМ та 23 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,
  • танків − 7 429 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,
  • артилерійських систем − 12 340 (+23) од,
  • РСЗВ − 1 058 (+1) од,
  • засобів ППО − 793 (+1) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,
  • крилатих ракет − 2 192 (+41) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,
  • спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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