США готують новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України в рамках затвердженого фінансування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Державного департаменту Метью Міллера

Пряма мова Міллера: "Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні".

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Деталі: Видання зазнає, що речник не уточнив, коли адміністрація президента може оголосити про цю допомогу.

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