США готують новий пакет допомоги для України
Четвер, 9 травня 2024, 10:01
Сполучені Штати працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України в рамках затвердженого фінансування.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Державного департаменту Метью Міллера
Пряма мова Міллера: "Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні".
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Деталі: Видання зазнає, що речник не уточнив, коли адміністрація президента може оголосити про цю допомогу.
Передісторія:
- Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.
- Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
- У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
- Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.