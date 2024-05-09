Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

США готують новий пакет допомоги для України

Ірина Балачук, Андрій СинявськийЧетвер, 9 травня 2024, 10:01
США готують новий пакет допомоги для України
Фото ілюстративне з pixabay.com

Сполучені Штати працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України в рамках затвердженого фінансування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Державного департаменту Метью Міллера

Пряма мова Міллера: "Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні".

Реклама:

Деталі: Видання зазнає, що речник не уточнив, коли адміністрація президента може оголосити про цю допомогу.

Передісторія:

  • Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.
  • Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
  • У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
  • Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
США
Зброя для "Азову": петиція про розблокування набрала понад 25 тисяч голосів за добу
Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї в разі наступу на Рафах
Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Джонсона
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: