У Грузії нападають на опозиційних політиків та активістів: щонайменше 4 постраждалих
У Грузії за вечір 8 травня невідомі напали на щонайменше чотирьох представників опозиції та активістів, які беруть участь у протестах проти ухвалення закону про "іноагентів".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"
Деталі: Зокрема, телеканал Formula показав кадри з камери відеоспостереження біля будинку представника партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" Дмитрія Чиковані − його вистежила біля дому і побила група з 5 осіб.
Також невідомі напали на байкера Лашу Гвініанідзе, брата лідера партії "Гірчі – більше свободи", професора Гію Джапарідзе та заступника виконавчого директора грузинської філії Transparency International Гіоргі Оніані.
Напади сталися у різних частинах міста, усі постраждалі після нападу потребували медичної допомоги.
МВС Грузії коментарів з цього приводу не давало.
Також пишуть, що з 7 травня активістам-учасникам протестів проти ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" телефонували з невідомих номерів та погрожували розправою. Наразі відомо про десятки таких випадків. У деяких випадках для залякування телефонували родичам.
Кілька дзвінків з погрозами вистежити її біля дому отримала директорка Альянсу регіональних мовників Грузії Натіа Куправшвілі. Перший здійснили з нібито українського номера, наступні – з нібито німецьких.
Член партії "Гірчі" Борис Челе Куруа розповів, що під час дзвінка йому назвали його адресу і пригрозили убивством. Схожі погрози отримав інший представник "Гірчі" Нікі Мосіашвілі.
Опозиційний телеканал Pirveli стверджує, що серію дзвінків організували через кол-центри, контрольовані владою. Водночас представники керівної партії "Грузинська мрія" стверджують, що не причетні до цих випадків.
Передісторія:
- Грузинські громадські організації збирають на суботу, 11 травня, велику акцію протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", яка може стати однією з найбільших за час протестів.
- Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня.
- Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.
- Посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.
- У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.