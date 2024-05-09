У Грузії нападають на опозиційних політиків та активістів: щонайменше 4 постраждалих

У Грузії за вечір 8 травня невідомі напали на щонайменше чотирьох представників опозиції та активістів, які беруть участь у протестах проти ухвалення закону про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Зокрема, телеканал Formula показав кадри з камери відеоспостереження біля будинку представника партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" Дмитрія Чиковані − його вистежила біля дому і побила група з 5 осіб.

Реклама:

Також невідомі напали на байкера Лашу Гвініанідзе, брата лідера партії "Гірчі – більше свободи", професора Гію Джапарідзе та заступника виконавчого директора грузинської філії Transparency International Гіоргі Оніані.

Фото, опубліковані на ресурсах "Новости-Грузия"

Напади сталися у різних частинах міста, усі постраждалі після нападу потребували медичної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

МВС Грузії коментарів з цього приводу не давало.

Також пишуть, що з 7 травня активістам-учасникам протестів проти ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" телефонували з невідомих номерів та погрожували розправою. Наразі відомо про десятки таких випадків. У деяких випадках для залякування телефонували родичам.

Кілька дзвінків з погрозами вистежити її біля дому отримала директорка Альянсу регіональних мовників Грузії Натіа Куправшвілі. Перший здійснили з нібито українського номера, наступні – з нібито німецьких.

Член партії "Гірчі" Борис Челе Куруа розповів, що під час дзвінка йому назвали його адресу і пригрозили убивством. Схожі погрози отримав інший представник "Гірчі" Нікі Мосіашвілі.

Опозиційний телеканал Pirveli стверджує, що серію дзвінків організували через кол-центри, контрольовані владою. Водночас представники керівної партії "Грузинська мрія" стверджують, що не причетні до цих випадків.

Передісторія: