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Нікому не дозволимо погрожувати нам: Путін на параді натякнув на готовність застосувати ядерну зброю

Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 11:07
Нікому не дозволимо погрожувати нам: Путін на параді натякнув на готовність застосувати ядерну зброю
Знімок з відео промови Путіна під час параду 9 травня 2024 року

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня звинуватив Захід в "спотворенні правди про Другу світову війну" та натякнув на готовність застосувати стратегічну ядерну зброю. 

Джерело: виступ Путіна

Деталі: Ватажок Кремля вкотре пригрозив стратегічними силами Росії, які перебувають у бойовій готовності. Диктатор заявив, що РФ "буде робити все, щоб не досягнути глобального зіткнення", але нікому не дозволить їй погрожувати. 

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Також Путін традиційно звинуватив Захід у тому, що він нібито намагається спотворити правду про Другу світову війну, бо "вона заважає колоніальній політиці" та "намагається розпалювати у світі конфлікти, міжнаціональну ворожнечу, стримувати суверенні центри розвитку".

Крім того, російський диктатор стверджує, що в перші роки Великої Вітчизняної війни СРСР боровся з нацизмом сам на сам, тоді як "майже вся Європа працювала на Гітлера". 

Також Путін назвав усіх учасників спецоперації героями й порівняв їх з ветеранами Другої світової війни.

ВІДЕО ДНЯ

Під час параду по площі провезли автономні пускові установки ракетного комплексу ЯРС.

 

Теми: РосіяПутін
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