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Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації

Олександр ШумілінЧетвер, 9 травня 2024, 11:39
Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації
Фото: Getty Images

Верховна Рада у четвер в другому читанні підтримала законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації і військового обліку.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка

Деталі: "За" проголосували 256 нардепів

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Закон передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:

  • в мирний час – від 3400 до 5100 гривень;
  • повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень;
  • в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

  • в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;
  • повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;
  • в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.  

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Також законопроєкт передбачає, що в ТЦК можуть не складати протоколи за порушення правил військового обліку та мобілізації за статтями 210 та 210-1 КУпАП у випадку неявки належно повідомленої особи та за наявності у ТЦК документів, що підтверджують отримання виклику.

Передісторія:

  • У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. До другого читання цю норму виключили.

Теми: Верховна Радамобілізація
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