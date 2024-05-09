Безпілотник атакував НПЗ в Башкортостані за 1000 км від України

Безпілотник атакувал на території Башкортостану в Росії нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", в результаті чого виникла пожежа.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Новая газета Европа", "Baza",

Деталі: Про атаку безпілотником заявив глава регіону Радій Хабіров. Це сталося близько 11:00 у четвер. За словами Хабірова "сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства".

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Зазначимо, що Башкортостан розташований на відстані більше 1000 км від України.

Водночас російські медіа почали публікувати відео із димом від пожежі.

Наслідки атаки дронів на НПЗ в Башкирії pic.twitter.com/qL7IOKmC5G ВІДЕО ДНЯ May 9, 2024

За даними каналу Baza, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу, унаслідок чого почалося невелике загоряння.

"Газпром нафтохім Салават" здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляє бензини, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти, скраплені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід.