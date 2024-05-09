Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Безпілотник атакував НПЗ в Башкортостані за 1000 км від України

Четвер, 9 травня 2024, 13:17
Безпілотник атакував НПЗ в Башкортостані за 1000 км від України
скриншот

Безпілотник атакувал на території Башкортостану в Росії нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", в результаті чого виникла пожежа.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Новая газета Европа", "Baza",

Деталі: Про атаку безпілотником заявив глава регіону Радій Хабіров. Це сталося близько 11:00 у четвер. За словами Хабірова "сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства".

Реклама:

Зазначимо, що Башкортостан розташований на відстані більше 1000 км від України.

Водночас російські медіа почали публікувати відео із димом від пожежі.

За даними каналу Baza, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу, унаслідок чого почалося невелике загоряння.

"Газпром нафтохім Салават" здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляє бензини, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти, скраплені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: