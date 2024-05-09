Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Британська розвідка: Росія у квітні не досягла великих успіхів біля Часового Яру

Андрій Синявський, Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 14:03
Британська розвідка: Росія у квітні не досягла великих успіхів біля Часового Яру
Українські військові в Часовому Яру, квітень 2024 року. Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії повідомила, що, попри значну кількість атак, Росія у квітні не досягла великих успіхів на сході й зазнала значних втрат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 9 травня 

Деталі: За словами відомства, кількість атак на околиці Часового Яру з березня по квітень 2024 року зросла вдвічі.

Міноборони зазначає, що це є відображенням нових спроб Росії встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута.

Реклама:

"Попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, РФ здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", – йдеться в огляді.

Розвідка вказує, що загалом у квітні 2024 року російські атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.

"Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки на лінії фронту", – уточнює відомство.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка розповіла, що командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK), встановивши на неї другу боєголовку.

Раніше британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою.

У попередньому огляді британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.

Перед цим йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: