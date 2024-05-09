Британська розвідка: Росія у квітні не досягла великих успіхів біля Часового Яру

Українські військові в Часовому Яру, квітень 2024 року. Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії повідомила, що, попри значну кількість атак, Росія у квітні не досягла великих успіхів на сході й зазнала значних втрат.



Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 9 травня

Деталі: За словами відомства, кількість атак на околиці Часового Яру з березня по квітень 2024 року зросла вдвічі.

Міноборони зазначає, що це є відображенням нових спроб Росії встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута.

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"Попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, РФ здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", – йдеться в огляді.

Розвідка вказує, що загалом у квітні 2024 року російські атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.

"Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки на лінії фронту", – уточнює відомство.

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Напередодні британська розвідка розповіла, що командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK), встановивши на неї другу боєголовку.

Раніше британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою.

У попередньому огляді британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.

Перед цим йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.