Президент Чехії: Перші снаряди у рамках чеської ініціативи Україна отримає в червні

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перші 180 тисяч снарядів, які закупили для України у рамках ініціативи Праги, прибудуть у червні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Павела в інтерв’ю ARD

Деталі: За словами чеського президента, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.

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"Я, разом з нашим прем’єр-міністром Петром Фіалою, припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в червні", – зазначив Павел.

Він додав, що також "вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів".

Павел також висловив жаль з приводу того, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося.

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Нагадаємо: В середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

Між тим, чеський президент Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.