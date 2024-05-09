Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Президент Чехії: Перші снаряди у рамках чеської ініціативи Україна отримає в червні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 14:23
Президент Чехії: Перші снаряди у рамках чеської ініціативи Україна отримає в червні
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перші 180 тисяч снарядів, які закупили для України у рамках ініціативи Праги, прибудуть у червні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Павела в інтерв’ю ARD

Деталі: За словами чеського президента, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.

Реклама:

"Я, разом з нашим прем’єр-міністром Петром Фіалою, припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в червні", – зазначив Павел.

Він додав, що також "вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів".

Павел також висловив жаль з приводу того, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

Між тим, чеський президент Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.

Теми: Чехіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Чехія
Чехія відкликала свого посла в Росії, який з 2022 року був у Празі
Чехія й Естонія підтвердили, що не прийдуть на "інавгурацію" Путіна
ЄС засудив кібератаки РФ проти Німеччини і Чехії
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: