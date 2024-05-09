Зеленський вважає, що Грузія та Білорусь мають вступити до Європейського Союзу

9 травня на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою у Києві Зеленський розповів, що, на його думку, розширення ЄС має вийти за перелік держав, які вже мають статус кандидата на вступ до ЄС, а також охопити Білорусь.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Володимир Зеленський підкреслив, що Україна чекає на кроки ЄС, необхідні для початку вступних переговорів з Україною, але розширення має стосуватися також інших європейських держав.

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"Ми виконали всі умови для того, щоби у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоби для інших народів, які заслуговують бути в Євросоюзі – європейська єдність дійсно працювала, щоби вони теж реалізували свій кандидатський статус", – пояснив Зеленський.

Президент України також окреслив перелік держав, які він бачить у складі майбутнього ЄС.

"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", – заявив він, уперше проголосивши бачення України щодо майбутнього вступу Білорусі до ЄС.

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Примітно, що у цьому переліку держав він не назвав Туреччину, яка формально має статус кандидата, але переговори з якою зупинені.

Зеленський також додав що цю позицію поділяють і представники Європейського парламенту. "Все це – вже відображена позиціями Європарламенту, і дійсно важливо все це реалізувати", – наголосив президент.

Як повідомляла Європейська правда, у День Європи 9 травня президентка Європарламенту приїхала до Києва.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту детальніше – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.