З сайту російського МВС зникли картки про розшук Зеленського і Порошенка

З сайту російського Міністерства внутрішніх справ зникли картки про оголошення у розшук президента України Володимира Зеленського і п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: Картки розшуку зникли незабаром після того, як 4 травня їх випадково знайшли співробітники державного російського агентства "РИА Новости".

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"Медіазона" пише, що обох президентів України додала в розшук чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили тільки на початку травня.

Дослівно "Медіазона": "Після того як картки виявили, 6 травня МВС виступило з нехарактерним для відомства коментарем, що воно було лише "технічним виконавцем" під час оголошення в розшук: "У цьому разі рішення про оголошення в розшук і про його припинення ухвалюють СК Росії та його територіальні підрозділи".

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