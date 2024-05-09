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У Белграді пройшла хода "Безсмертний полк" з прапорами і символами агресії РФ

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 9 травня 2024, 16:57
У Белграді пройшла хода Безсмертний полк з прапорами і символами агресії РФ
ФОТО: RFE/RL

У Белграді у присутності міністрів уряду Сербії 9 травня відбувся марш "Безсмертний полк", учасники якого несли, серед іншого, прапори Росії і Білорусі та символи підтримки російської агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa

Деталі: На чолі колони, яка йшла від пам’ятника Вуку Караджичу до пам’ятника визволителям Белграда, йшов Ненад Попович, міністр без портфеля в уряді Сербії, який перебуває під санкціями США через зв'язки з Росією.

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Вінки до пам'ятника поклали міністри Нікола Селакович, Неманья Старович і віцепрем'єр Александар Вулін, який також входить до чорного списку США.

Також були присутні посли Росії, Білорусі, Азербайджану та Казахстану.

Міністерка у справах сім’ї Міліца Джурджевич Стаменковскі заявила на заході, що, незважаючи на "складний політичний контекст, сербсько-російську дружбу та союз не можна згасити чи перервати".

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"Сербія не хотіла наражати Російську Федерацію на санкції, Республіка Сербія протистояла різним зовнішньополітичним викликам і, безумовно, буде залишатися на цьому принциповому шляху", – сказала вона.

Під час ходи було вивішено великий банер "Безсмертний полк Сербії", а також прапори Росії, Білорусі та Сербії. Деякі учасники ходи носили символи підтримки російського вторгнення в Україну (літеру Z) та мали георгіївські стрічки.

 
ФОТО: RFE/RL

Вперше аналогічний марш 9 травня проходить в інших містах Сербії – Крагуєваці та Ніші.

Очікується, що Сербія, як країна-кандидат на членство в Європейському Союзі, поступово адаптуватиметься до зовнішньої політики ЄС.

Незважаючи на це, офіційний Белград підтримує міцні відносини з Москвою. Сербія є однією з небагатьох європейських країн, які не ввели санкції проти Росії після вторгнення в Україну.

Марш "Безсмертний полк" вперше пройшов у Росії в 2011 році в пам'ять про радянських воїнів, полеглих у Другій світовій війні. Його використовує російська пропаганда для поширення своїх неправдивих наративів.

Нагадаємо, посол Росії Сергєй Андрєєв у четвер 9 травня поклав вінок на цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві, де його зустріли протестувальниці, а перед візитом на кладовищі розсипали кістки.

А на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, 9 травня повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

Теми: Сербіяпропаганда
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