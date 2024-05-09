Президентка Європарламенту про "переобрання" Путіна: Не бачу тут легітимності

Президентка Європарламенту Роберта Метсола прокоментувала "переобрання" правителя РФ Володимира Путіна, заявивши, що не бачить у цьому легітимності лідера Крелмя.

Джерело: Метсола в інтерв’ю "Укрінформу", передає "Європейська правда"

Деталі: Метсола відповіла на запитання про її позицію щодо легітимності Владіміра Путіна як переобраного "президента" Росії.

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"Я не бачу тут легітимності", – сказала вона, не роз’яснюючи свою позицію додатково.

Передісторія:

Євросоюз і далі вважає Владіміра Путіна "президентом" Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени.

Водночас, Європейський парламент зайняв більш жорстку позицію після псевдовиборів у Росії в березні. Європарламентарі засудили те, як проходили "перевибори" Путіна та закликали не вважити їх легітимними.

"Укроаїнська правда" та "Європейська правда" більше не вживають термін "президент" щодо Владіміра Путіна, оскільки він втратив легітимність після фальсифікованих "виборів". Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.