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Президентка Європарламенту про "переобрання" Путіна: Не бачу тут легітимності

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 17:57
Президентка Європарламенту про переобрання Путіна: Не бачу тут легітимності
Роберта Метсола, фото: ОП

Президентка Європарламенту Роберта Метсола прокоментувала "переобрання" правителя РФ Володимира Путіна, заявивши, що не бачить у цьому легітимності лідера Крелмя.

Джерело: Метсола в інтерв’ю "Укрінформу", передає "Європейська правда"

Деталі: Метсола відповіла на запитання про її позицію щодо легітимності Владіміра Путіна як переобраного "президента" Росії.

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"Я не бачу тут легітимності", – сказала вона, не роз’яснюючи свою позицію додатково.

Передісторія:

"Укроаїнська правда" та "Європейська правда" більше не вживають термін "президент" щодо Владіміра Путіна, оскільки він втратив легітимність після фальсифікованих "виборів". Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Теми: ЄСПутінвійна
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