У Словаччині побачили збільшення нелегального перетину кордону чоловіками з України

Прикордонна поліція Словаччини стверджує, що з початку 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року кількість чоловіків з України, які незаконно перетинають кордон, зросла, що збігається з дискусіями про ухвалення нового закону про посилення мобілізації.

Джерело: речниця словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька в коментарі AFP, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їхнє число становило чотири людини".

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Деталі: За словами Коперницької, за перші чотири місяці 2024 року прикордонники Словаччини затримали та звільнили 338 українських чоловіків – порівняно з 166 за аналогічний період 2023 року.

Представниця прикордонної поліції Словаччини наголошує, що українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон, затримують, видають їм дозвіл на перебування в країні та відпускають.

"З початку війни жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було", – сказала Коперницька, зауваживши, що в березні до країни потрапив співробітник українського прикордонного патруля – беззбройний і в цивільному одязі.

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