Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Словаччині побачили збільшення нелегального перетину кордону чоловіками з України

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 18:31
У Словаччині побачили збільшення нелегального перетину кордону чоловіками з України
Фото: Getty Images

Прикордонна поліція Словаччини стверджує, що з початку 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року кількість чоловіків з України, які незаконно перетинають кордон, зросла, що збігається з дискусіями про ухвалення нового закону про посилення мобілізації.

Джерело: речниця словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька в коментарі AFP, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їхнє число становило чотири людини".

Реклама:

Деталі: За словами Коперницької, за перші чотири місяці 2024 року прикордонники Словаччини затримали та звільнили 338 українських чоловіків – порівняно з 166 за аналогічний період 2023 року.

Представниця прикордонної поліції Словаччини наголошує, що українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон, затримують, видають їм дозвіл на перебування в країні та відпускають.

"З початку війни жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було", – сказала Коперницька, зауваживши, що в березні до країни потрапив співробітник українського прикордонного патруля – беззбройний і в цивільному одязі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Новий закон, що набуває чинності в Україні цього місяця, ускладнить ухилення від мобілізації. У зв'язку з його ухваленням у квітні консульські установи України також зупинили надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.
  • Раніше голова Військового комітету НАТО Роб Бауер висловився, що вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною.

Теми: СловаччинаУкраїнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Словаччина
Обраний президент Словаччини готовий до "мирних переговорів" між Україною і РФ в Братиславі
Словаччина шукає в Азербайджані заміну російському газу
В одному з пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною не пропускають вантажівки
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: