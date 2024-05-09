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Армія РФ поранила в Нікополі 8 людей за день, серед них діти

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 18:43
Армія РФ поранила в Нікополі 8 людей за день, серед них діти
Фото з телеграм каналу Сергія Лисака

Російські війська 9 травня цілий день били по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Загалом вбили двох людей та поранили 8.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак.

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Найбільше потерпав Нікополь. У місті – двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості".

 
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Деталі: Також за словами голови, ударами пошкоджені 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель – пожежі загасили. Зачепило й 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.

Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка". 

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Також від обстрілів постраждали Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

Що передувало: 

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 9 травня загинуло 2 людей, ще 2 постраждали.

 
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА
 
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Теми: НікопольвійнаобстрілДніпропетровська область
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